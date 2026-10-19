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Jovem morre após cair de barco durante passeio com familiares na Bahia

Vítima foi identificada como Guilherme Cabral Rocha

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 21:09

Guilherme Cabral Rocha
Guilherme Cabral Rocha Crédito: Reprodução

Um jovem de 28 anos, identificado como Guilherme Cabral Rocha, morreu após cair de um barco durante um passeio no rio de Barra de Jacuípe, distrito turístico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O caso ocorreu no domingo (18).

Segundo informações da TV Bahia, Guilherme passeava com familiares quando caiu da embarcação durante uma curva. A família tentou localizá-lo, mas o resgate foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, o corpo foi recuperado na manhã desta segunda-feira (19), nas proximidades de uma ponte, e ficou sob os cuidados da Polícia Militar. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado para realizar os procedimentos legais.

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O velório ocorreu nesta segunda-feira, no Cemitério Bosque da Paz, localizado no bairro de Nova Brasília, em Salvador.

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Barra do Jacuípe

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