Jovem morre após ser baleado em Itapuã

Um jovem de 18 anos morreu após ser baleado dentro de um carro na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (27).



A vítima foi identificada como Iago Justiniano Santos. Ele estava com amigos no momento do crime.



De acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), Iago foi baleado quando estava dentro de um carro. Os autores, segundo a Polícia Civil, estavam em outro veículo, se aproximaram do grupo e dispararam.