Suspeito de tentar roubar moto é morto a tiros em Salvador

Um jovem de 20 anos foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro de Jardim das Margaridas, em Salvador, na tarde da terça-feira (11).



Peterson Nascimento Souza foi socorrido para o Hospital Menandro de Faria, onde morreu, de acordo com a Polícia Militar.



Segundo informações da TV Bahia, o jovem seria suspeito de tentativa de roubo a uma moto. Peterson e outro homem tentavam assaltar a moto de um morador do bairro, quando uma outra pessoa passou pelo local e atirou contra a dupla. Ele foi atingido, enquanto o outro fugiu.