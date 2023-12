Jovens morrem afogadas no Rio São Francisco, na Bahia

Duas adolescentes morreram afogadas na terça-feira (5), na cidade de Remanso, na Bahia. Tauane Neves Lima, de 17 anos, chegou a ser retirada da água por pessoas que estavam no local, mas morreu em uma unidade de saúde.



A outra jovem, Talina Marques de Barros Almeida, já foi retirada da água sem vida. As duas estavam se banhando no Rio São Francisco, que corta a cidade.



Não há informações se as duas estavam juntas quando entraram na água. Outras pessoas que estavam próximas viram quando as meninas se afogaram e chamaram socorro, além de tentarem elas mesmos ajudarem.