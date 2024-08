BAHIA

Justiça baiana nega indenização a passageira que teve problemas com transporte de animal

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) negou o pedido de indenização por danos morais e materiais a uma passageira que teve problemas ao tentar transportar o gato em um voo. A autora da ação alegou que precisou remarcar a viagem e comprar novas passagens por conta da demora na localização de uma caixa de transporte com as medidas que a empresa exige. A companhia aérea não foi informada.