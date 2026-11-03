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Justiça baiana programa 603 julgamentos de crimes contra a vida em novembro

Mês Nacional do Júri terá sessões em Salvador e no interior; mutirão em Eunápolis prevê 25 julgamentos em cinco dias

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 06:00

TJBA
TJBA Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) programou 603 sessões do Tribunal do Júri para novembro, durante o Mês Nacional do Júri. Os julgamentos ocorrerão em Salvador e em comarcas do interior, com o objetivo de acelerar a tramitação de processos relacionados a crimes dolosos contra a vida. A mobilização inclui sessões conduzidas por juízes titulares e magistrados do projeto TJBA Mais Júri, que já realizou mais de 1.300 júris populares neste ano.

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Na capital, estão previstas 19 sessões no Fórum de Sussuarana e outras 39 no Fórum Ruy Barbosa, sendo 15 delas vinculadas ao projeto. No interior, Eunápolis terá um mutirão com 25 julgamentos em cinco dias, com cinco sessões simultâneas por dia, além de 100 audiências criminais. Feira de Santana programou 22 sessões, enquanto Camaçari terá 19 ao longo do mês.

Criado para ampliar a capacidade de julgamento do Judiciário baiano, o TJBA Mais Júri conta com 60 juízes e, até 30 de setembro, havia contabilizado 6.099 julgamentos e 3.862 baixas processuais. Entre os casos incluídos nesse esforço está o julgamento de quatro dos cinco réus acusados pelo assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete, morta em 2023 na região de Simões Filho.

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