Justiça concede liberdade provisória a motorista que atropelou criança no Rio Sena

Veículo invadiu bar em Rio Sena. Crédito: Marina Silva

A Justiça concedeu a liberdade provisória a Henrique Uirana Ferreira e Silva, 36 anos, acusado de atropelar uma criança de 3 anos, no Rio Sena, Subúrbio de Salvador. A fiança foi estabelecida em quatro salários mínimos.



Na decisão, é estabelecido que o acusado deve comparecer a todos os atos processuais e manter endereço atualizado.Também deve comparecer à CIAP, no Fórum Criminal, em cinco dias.



Na audiência de custódia, a defesa pediu a liberdade, o que foi endossado pelo Ministério Público.

Segundo o MP, Henrique responde por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, direção perigosa de veículo em via pública e dano qualificado cometido contra o patrimônio do Estado.

A juíza Marcela Pamponet destaca na decisão que não havendo pedido de prisão preventiva pela autoridade policial e considerado o expresso pronunciamento do STF sobre o tema, configuraria constrangimento manter o preso sob custódia.

Em relação à fiança, a juíza diz que deve ser aplicada considerando que além do acidente que vitimou uma criança, o acusado deixou de prestar socorro à vítima e danificou patrimônio estatal - um computador e um celular - quando foi levado à delegacia.

"Na situação em análise, não pode o Poder Judiciário se compadecer com os casos dessa natureza, que se mostram gravíssimos, em razão da gravidade da conduta que, ao conduzir veículo de forma perigosa em via pública, ensejou na lesão corporal da vítima, ademais de ter consolidado prejuízos ao patrimônio público. Por esses motivos, deve-se impor fiança com caráter pedagógico, no sentido de inibir a prática da direção perigosa", avalia, antes de fixar o valor em quatro salários mínimos.

Atropelamento

Enquanto voltavam de uma pizzaria na rua vizinha a que moram, Ana Rita dos Santos e sua família passaram por momentos de desespero. Mãe do menino de três anos atropelado por uma van desgovernada na noite de domingo (10) em Rio Sena e esposa do homem que também foi atingido pelo veículo, ela diz que a batida foi tão rápida que não conseguiu processar com clareza.

“Foi um desespero e tanto, porque eu não tive nem como socorrer no momento, porque não fiquei nada bem. Eu estava na frente com meu bebê menor e eles estavam andando atrás. Quando eu vi os dois no chão, achei que tinham morrido. Depois, algumas pessoas chegaram correndo e ajudaram a estancar o sangue. Depois disso, o primeiro carro que eu vi pela frente, pedi socorro”, conta.

Erivaldo Santos da Silva e Luiz Guilherme Santos foram atropelados em um bar da Rua Direita de Rio Sena, no Subúrbio de Salvador. Antes de parar no bar, o veículo veio pela rua e atingiu pelo menos um outro carro no caminho. O impacto da batida destruiu parte do muro e atingiu mesas do estabelecimento.

Pai e filho foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Periperi. Com arranhões nas pernas e nas costas e ferimentos na coluna, Erivaldo teve alta ainda nesta segunda-feira (11). Já Luiz Guilherme segue internado e precisará ser transferido para outro hospital, de acordo com Ana Rita. “Ele está com hematomas no rosto e na cabeça, e o rosto está inchado ainda, bem machucado. Ele tomou os medicamentos e nós estamos só esperando ele ser transferido”, diz.

Motorista recusou atendimento

No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender os feridos. O motorista da van não quis o atendimento e atacou os socorristas. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lamentou o fato, ocorrido "em pleno atendimento". Diz ainda que prestou acolhimento aos socorristas e deu suporte necessário para apuração do caso pelas autoridades, com o registro de um boletim de ocorrência.

O motorista foi levado para o Hospital do Subúrbio, mas lá voltou a recusar atendimento médico. Levado à Central de Flagrantes, ele estava muito agitado e chegou a danificar alguns equipamentos eletrônicos da delegacia, segundo a Polícia Civil.