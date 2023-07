Justiça condena empresa de eventos por racismo no Salvador Fest

Uma empresa de eventos foi condenada pela Justiça, na última terça-feira (25), pelo crime de racismo após seguranças terceirizados espancarem um jovem negro na festa Salvador Fest, que aconteceu em 2019.



De acordo com a sentença, tanto a Salvador Produções, quanto a CDI Segurança Privada, para onde os terceirizados trabalhavam, deverão pagar, conjuntamente, R$ 39,9 mil por danos morais ao jovem.



De acordo com o advogado de defesa, Ives Bittencourt, o jovem estava no camarote com os amigos e pegou o próprio celular, quando foi abordado pelos seguranças. "Foi jogado no chão, espancado, seguraram ele com as mãos nas costas e arrastaram ele como bandido e criminoso. Não levaram para uma delegacia, apenas expulsaram ele da festa e tomaram o celular. No decorrer do processo, descobrimos que ocorreu um furto no local e ele é uma pessoa preta, retinta, que estava com trança, e a juíza entendeu que foi por conta da cor", explicou.