INDENIZAÇÃO

Justiça condena incorporadora a pagar R$ 10 mil a casal por cancelar contrato de imóvel sem aviso

TJ-BA também determinou a devolução dos valores pagos, com juros e correção monetária, após a empresa vender o imóvel a terceiros

Thais Borges

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 11:41

Justiça condena incorporadora a pagar R$ 10 mil a casal por cancelar contrato de imóvel sem aviso Crédito: Freepik

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) determinou, por unanimidade, que uma incorporadora imobiliária pague R$ 10 mil em indenização por danos morais a um casal que teve o contrato de compra de um imóvel rescindido unilateralmente e sem aviso prévio. A decisão também estabelece que a empresa devolva os valores investidos pelos compradores, acrescidos de juros e correção monetária.

O caso chegou ao colegiado após a incorporadora recorrer da sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador. No recurso, a empresa defendeu a legalidade da rescisão, alegando inadimplência do casal. A incorporadora também reivindicou o direito de reter as parcelas já pagas e sustentou que não houve dano moral.

Relator do processo, o desembargador Alberto Raimundo Gomes dos Santos reconheceu que houve atraso no pagamento das parcelas em razão de problemas de saúde enfrentados por um dos compradores. Segundo o magistrado, porém, o casal comunicou à empresa os motivos da inadimplência e quitou a dívida logo após receber a notificação de rescisão.

Em seu voto, o desembargador ressaltou que, mesmo quando há previsão contratual para o rompimento do negócio, é necessária a notificação prévia dos compradores, com a garantia de oportunidade para regularizar a dívida.

“A jurisprudência entende que a notificação que apenas comunica a rescisão já efetivada, sem oferecer um prazo claro para o pagamento, é considerada inválida e não cumpre seu propósito legal”, apontou o desembargador no voto.

Ao reconhecer o direito à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais, a 3ª Câmara Cível considerou também que a incorporadora vendeu o imóvel a um terceiro. Com isso, tornou definitiva a impossibilidade de o casal manter o negócio.