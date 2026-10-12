Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça condena incorporadora a pagar R$ 10 mil a casal por cancelar contrato de imóvel sem aviso

TJ-BA também determinou a devolução dos valores pagos, com juros e correção monetária, após a empresa vender o imóvel a terceiros

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 11:41

Justiça condena incorporadora a pagar R$ 10 mil a casal por cancelar contrato de imóvel sem aviso
Justiça condena incorporadora a pagar R$ 10 mil a casal por cancelar contrato de imóvel sem aviso Crédito: Freepik

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) determinou, por unanimidade, que uma incorporadora imobiliária pague R$ 10 mil em indenização por danos morais a um casal que teve o contrato de compra de um imóvel rescindido unilateralmente e sem aviso prévio. A decisão também estabelece que a empresa devolva os valores investidos pelos compradores, acrescidos de juros e correção monetária.

O caso chegou ao colegiado após a incorporadora recorrer da sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador. No recurso, a empresa defendeu a legalidade da rescisão, alegando inadimplência do casal. A incorporadora também reivindicou o direito de reter as parcelas já pagas e sustentou que não houve dano moral.

Relator do processo, o desembargador Alberto Raimundo Gomes dos Santos reconheceu que houve atraso no pagamento das parcelas em razão de problemas de saúde enfrentados por um dos compradores. Segundo o magistrado, porém, o casal comunicou à empresa os motivos da inadimplência e quitou a dívida logo após receber a notificação de rescisão.

Em seu voto, o desembargador ressaltou que, mesmo quando há previsão contratual para o rompimento do negócio, é necessária a notificação prévia dos compradores, com a garantia de oportunidade para regularizar a dívida.

“A jurisprudência entende que a notificação que apenas comunica a rescisão já efetivada, sem oferecer um prazo claro para o pagamento, é considerada inválida e não cumpre seu propósito legal”, apontou o desembargador no voto.

Ao reconhecer o direito à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais, a 3ª Câmara Cível considerou também que a incorporadora vendeu o imóvel a um terceiro. Com isso, tornou definitiva a impossibilidade de o casal manter o negócio.

“O dano moral, portanto, não decorre do atraso no pagamento das parcelas, mas da conduta ilícita da incorporadora que suprimiu dos adquirentes a oportunidade de preservar o contrato”, afirma a decisão.

Mais recentes

Imagem - MP-BA integrará comitê de projeto de prevenção à violência

MP-BA integrará comitê de projeto de prevenção à violência
Imagem - Acidentes nas rodovias federais deixam três mortos na Bahia em menos de 24 horas

Acidentes nas rodovias federais deixam três mortos na Bahia em menos de 24 horas
Imagem - Aos 10 anos, menino baiano conquista 3° lugar em vestibular de Engenharia Mecânica

Aos 10 anos, menino baiano conquista 3° lugar em vestibular de Engenharia Mecânica