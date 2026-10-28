MEIO AMBIENTE

Justiça dá 12 meses para prefeitura proteger área ambiental entre a Bahia e o Espírito Santo

Município de Mucuri terá que elaborar plano de manejo da APA Costa Dourada, criada há 27 anos; descumprimento pode gerar multa de até R$ 300 mil

Bruno Wendel

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 14:00

Mucuri fica localizada no sul da Bahia Crédito: Divulgação

A Justiça determinou que a Prefeitura de Mucuri, no extremo sul da Bahia, elabore, aprove e publique, no prazo máximo de 12 meses, o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa Dourada, localizada na divisa com o Espírito Santo. Criada há 27 anos, a unidade de conservação ainda não possui o documento que estabelece regras para o uso e a ocupação do território protegido. Em caso de descumprimento, o município poderá pagar multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 300 mil.

Mucuri terá que elaborar plano de manejo da APA Costa Dourada 1 de 11

Segundo o MP-BA, a ausência do plano de manejo tem favorecido a ocupação desordenada da faixa costeira, com registros de supressão de vegetação de restinga e intervenções em áreas de falésias. A APA Costa Dourada foi criada em julho de 1999, enquanto seu Conselho Gestor só foi instituído em 2017.

Apesar disso, o município não concluiu o instrumento de gestão ambiental, considerado fundamental para definir quais atividades podem ser realizadas na unidade de conservação e estabelecer medidas de proteção dos ecossistemas. Para o promotor de Justiça Fábio Corrêa, responsável pela ação, a demora compromete o ordenamento territorial e fragiliza a fiscalização ambiental.

O Ministério Público argumentou que a omissão do município contraria a Lei Federal nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e estabelece prazo de até cinco anos para a elaboração dos planos de manejo. A determinação judicial exige que todas as etapas, desde a elaboração até a publicação oficial do documento, sejam concluídas dentro de um ano.