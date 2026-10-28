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Justiça dá 12 meses para prefeitura proteger área ambiental entre a Bahia e o Espírito Santo

Município de Mucuri terá que elaborar plano de manejo da APA Costa Dourada, criada há 27 anos; descumprimento pode gerar multa de até R$ 300 mil

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 14:00

Mucuri fica localizada no sul da Bahia
Mucuri fica localizada no sul da Bahia Crédito: Divulgação

A Justiça determinou que a Prefeitura de Mucuri, no extremo sul da Bahia, elabore, aprove e publique, no prazo máximo de 12 meses, o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa Dourada, localizada na divisa com o Espírito Santo. Criada há 27 anos, a unidade de conservação ainda não possui o documento que estabelece regras para o uso e a ocupação do território protegido. Em caso de descumprimento, o município poderá pagar multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 300 mil.

Mucuri terá que elaborar plano de manejo da APA Costa Dourada

Mucurici (ES) por Divulgação
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Vaga para ajudante de viveiro, também destinada a PcD, recebe inscrições até 15 de março em unidade da empresa no município de Mucuri. por Divulgação
Mucuri fica localizada no sul da Bahia por Divulgação
Evelin Koch diante da maior máquina de produzir papel na América Latina, na fábrica da Suzano, em Mucuri por Sora Maia/CORREIO
Evelin Koch diante da maior máquina de produzir papel na América Latina, na fábrica da Suzano, em Mucuri por Sora Maia/CORREIO
Fábrica da Suzano em Mucuri, na Bahia por Sora Maia/CORREIO
Sala de controle na fábrica da Suzano, em Mucuri, onde todas as operações podem ser acompanhadas em tempo real por Sora Maia/CORREIO
Mucuri por Reprodução/Prefeitura de Mucuri
Mucuri é a cidade com a maior proporção de evangélicos da Bahia por Divulgação
Fábrica da Suzano em Mucuri, no extremo sul baiano por Divulgação/Suzano
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Mucurici (ES) por Divulgação

Segundo o MP-BA, a ausência do plano de manejo tem favorecido a ocupação desordenada da faixa costeira, com registros de supressão de vegetação de restinga e intervenções em áreas de falésias. A APA Costa Dourada foi criada em julho de 1999, enquanto seu Conselho Gestor só foi instituído em 2017.

Apesar disso, o município não concluiu o instrumento de gestão ambiental, considerado fundamental para definir quais atividades podem ser realizadas na unidade de conservação e estabelecer medidas de proteção dos ecossistemas. Para o promotor de Justiça Fábio Corrêa, responsável pela ação, a demora compromete o ordenamento territorial e fragiliza a fiscalização ambiental.

O Ministério Público argumentou que a omissão do município contraria a Lei Federal nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e estabelece prazo de até cinco anos para a elaboração dos planos de manejo. A determinação judicial exige que todas as etapas, desde a elaboração até a publicação oficial do documento, sejam concluídas dentro de um ano.

Caso haja aplicação da multa, os valores arrecadados serão destinados ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos ou a um fundo municipal equivalente voltado à recuperação ambiental.

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