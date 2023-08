Justiça determina demolição de construção ilegal às margens do Rio Jiquiriçá

A Justiça determinou a demolição de uma construção ilegal às margens dos Rio Jiquiriçá e próximo à Cachoeira dos Prazeres, um dos principais pontos turísticos do Vale do Jiquiriçá. O prazo é de 15 dias. Também foi determinado o acionamento do responsável pelo dano ambiental, no prazo de 60 dias, um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (Prada). A determinação foi no último dia 2, após pedido do Ministério Público estadual.



O MP instaurou um inquérito civil em 2017 para investigar suposto dano ambiental causado pela retirada de vegetação nativa, além de mata ciliar, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, praticado por Severino Alves de Oliveira às margens do Rio Jiquiriçá.