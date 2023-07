Justiça determina que Dias D'Ávila dê fraldas para criança com problemas de saúde

A Justiça determinou, na terça-feira (4), que o município de Dias D'Ávila forneça fraldas para uma criança de nove anos com deficiência e problemas de saúde.



A pedido do Ministério Público estadual e por determinação do juiz Josemar Dias Cerqueira, o Município deve disponibilizar, no prazo de 10 dias, 180 unidades mensais de fraldas descartáveis.



A determinação veio um ano após pedidos do MP, segundo o promotor de Justiça Fernando Gaburri. A criança não apresenta controle esfincteriano vesical e intestinal, ou seja, não controla a saída de urina e fezes, devido a um quadro de intestino neurogênico e bexiga neurogênica, atestado em laudo médico.