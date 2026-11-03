DECISÃO

Justiça Federal anula compra de salas comerciais pelo Coren-BA em Feira de Santana

Contrato de R$ 712,5 mil foi considerado irregular; decisão determina devolução de valores pagos, com correção monetária, e livra Conselho de parcelas restantes

Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 17:29

cOREN-ba Crédito: Reprodução

A Justiça Federal anulou a compra de três salas comerciais pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A sentença da 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia reconheceu a nulidade do contrato, firmado em dezembro de 2023, e determinou a devolução dos valores que haviam sido pagos à empresa vendedora, com atualização monetária.

Assinada em 24 de setembro de 2026, a decisão confirma uma medida que já havia sido aprovada pelo Plenário do Conselho em 2024, por meio da Decisão Coren-BA nº 150/2024. A aquisição ocorreu nos últimos dias da gestão anterior, referente ao biênio 2022/2023.

O negócio previa a compra das salas 612, 614 e 616 do Edifício Jorge Leal, localizado no Centro de Feira de Santana, pelo valor total de R$ 712.500. Desse montante, R$ 235.837,50 chegaram a ser transferidos à empresa responsável pela venda.

Irregularidades na aquisição

Na análise do processo administrativo nº 223/2023, a Justiça identificou problemas na formalização e na condução da compra. Entre as irregularidades apontadas está a ausência de autorização prévia do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), exigida pelo Regimento Interno do Coren-BA para operações de aquisição de imóveis.

A sentença também constatou que o pagamento foi realizado sem análise da Controladoria-Geral do Conselho, contrariando as normas internas que regulamentam as despesas da instituição.

Outro problema identificado foi a utilização de um instrumento particular para formalizar a negociação. Segundo a decisão, o procedimento não observou a exigência do Código Civil de escritura pública para transações imobiliárias daquele valor.

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Devolução dos valores

Com o reconhecimento da nulidade do contrato, a Justiça autorizou o levantamento imediato dos R$ 235.837,50 que estavam depositados em juízo. A empresa vendedora também deverá pagar a correção monetária calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), referente ao período de janeiro de 2024 a agosto de 2025.

As três salas comerciais retornam à empresa, enquanto o Coren-BA fica desobrigado de pagar as parcelas restantes da negociação, que ultrapassavam R$ 476 mil.

O presidente do Conselho, Davi Apóstolo, afirmou que a decisão reforça a necessidade de fiscalização dos procedimentos administrativos e de responsabilidade na utilização dos recursos da instituição.

“Nosso compromisso é com a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e com o respeito às normas que regem a administração. Ao identificar inconsistências em um procedimento, temos o dever institucional de adotar as medidas necessárias para proteger o patrimônio do Conselho. Essa decisão representa um resultado importante nesse sentido e reforça que os atos administrativos precisam estar sempre amparados pela legalidade, transparência e responsabilidade”, declarou.

O Coren-BA informou que solicitará a liberação dos recursos depositados judicialmente e acompanhará a apuração da correção monetária que deverá ser paga pela empresa, após intimação. A vendedora também foi responsabilizada pelo pagamento de 90% das custas processuais.