PERSEGUIÇÃO

Justiça impõe limites à atuação de presidente de sindicato após denúncias de assédio na Bahia

Liminar obtida pelo Ministério Público do Trabalho também restringe decisões sobre contratação, demissão e punições de empregados

Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09:46

Sinpojud Crédito: Divulgação

A Justiça do Trabalho determinou medidas de proteção a funcionários do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud) após denúncias de assédio moral e perseguição no ambiente de trabalho. A decisão liminar, divulgada na segunda-feira (23), foi obtida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em ação civil pública que apura possíveis irregularidades na entidade.

A determinação foi proferida pela juíza Viviane Souza Brito Auad, da 4ª Vara do Trabalho de Salvador, após pedido apresentado pela procuradora do Trabalho Rachel Freire. Com a decisão, o presidente do Sinpojud, Manuel Inácio Cerqueira Suzart, fica proibido de praticar, diretamente ou por meio de terceiros, atos de retaliação, intimidação, perseguição ou discriminação contra trabalhadores ouvidos durante a investigação ou indicados como testemunhas no processo.

A Justiça também determinou que o sindicato não poderá admitir, demitir, transferir funcionários, alterar suas funções ou aplicar penalidades sem prévia deliberação colegiada da diretoria, conforme as regras previstas no estatuto da entidade. O descumprimento poderá resultar em multa de R$ 10 mil por ato, além da possibilidade de anulação das decisões e responsabilização pelos danos causados.

O MPT ajuizou a ação após investigação iniciada com uma denúncia recebida em agosto de 2025. O processo judicial foi apresentado em outubro de 2026. O órgão pediu medidas urgentes para impedir retaliações e proteger os trabalhadores que colaboraram com as apurações.

A procuradoria também solicitou o afastamento do presidente do sindicato, mas o pedido não foi acolhido pela magistrada. Na decisão, a juíza destacou que a retirada cautelar de um dirigente eleito pela categoria exige cautela especial, para evitar possível interferência na autonomia sindical.

O pedido de implementação imediata de treinamentos e ações de prevenção ao assédio moral também ficou para análise posterior, após o aprofundamento da instrução processual. As medidas concedidas têm caráter preventivo e buscam proteger os funcionários e garantir a regularidade da produção de provas.

O Sinpojud realiza eleições nesta sexta-feira (27). O processo judicial continua em tramitação, e o mérito das denúncias ainda será analisado. Uma audiência foi marcada para 18 de dezembro.