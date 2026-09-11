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Justiça manda paralisar obras em área de comunidade de matriz africana na Bahia

Decisão aponta descumprimento reiterado de embargo judicial e prevê multa de R$ 5 mil por dia

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:29

Justiça Federal determina novas medidas contra obras em área de comunidade de matriz africana em Brumado
Justiça Federal determina novas medidas contra obras em área de comunidade de matriz africana em Brumado Crédito: Divulgação Secom/Prefeitura de Brumado

A Justiça Federal determinou novas medidas para impedir a continuidade de obras e ocupações em uma área da Fazenda Santa Inês, em Brumado (BA), onde está situada a Sociedade Floresta Sagrada do Alto do Xangô, comunidade tradicional de matriz africana. O local está sob embargo judicial desde 2021, quando a Justiça Estadual determinou a suspensão da comercialização de lotes e das construções na área. A decisão foi posteriormente confirmada pela Justiça Federal, após o processo passar para a esfera federal.

A nova decisão, assinada em 8 de setembro de 2026, reconheceu o reiterado descumprimento da ordem judicial. Mesmo após as determinações anteriores, foram identificados o uso de máquinas pesadas, novas construções, escavações, a retirada de placas que informavam sobre o embargo e o início da instalação de uma rede de água na área.

Entre as medidas determinadas estão a aplicação de multa diária de R$ 5 mil aos réus e infratores identificados que descumprirem ou continuarem descumprindo o embargo, a reinstalação de placas informando que a área está embargada, a paralisação das obras e a fiscalização do local, com possibilidade de auxílio da Polícia Federal e apreensão de maquinários, ferramentas e materiais utilizados nas intervenções.

A decisão foi tomada após a Sociedade Floresta Sagrada do Alto do Xangô, assistida pela Defensoria Pública da União (DPU), comunicar à Justiça a continuidade das intervenções na área e solicitar providências para efetivar a proibição de novas obras e ocupações. O Ministério Público Federal (MPF) acompanhou os pedidos da comunidade e também requereu medidas relacionadas à fiscalização pelo município de Brumado.

Entenda o caso

A disputa pela área da Fazenda Santa Inês se estende há mais de 15 anos e envolve a proteção do território ocupado pela comunidade tradicional, além de denúncias de violência, intolerância religiosa, danos ambientais e ocupações e comercialização irregular de terrenos.

A situação foi levada à Justiça inicialmente pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), em 2020. Com o reconhecimento do interesse da União na área, o processo passou para a Justiça Federal e, em 2022, a DPU assumiu a atuação no caso.

Em junho de 2021, a Justiça Estadual determinou o embargo do loteamento e das construções na área da comunidade, além de proibir a comercialização de lotes. A decisão foi posteriormente confirmada pela Justiça Federal, após o processo passar para a esfera federal. O descumprimento das determinações judiciais, entretanto, continuou a ser registrado ao longo dos anos.

Em junho de 2025, em uma audiência de conciliação, a Justiça Federal reconheceu a posse da comunidade sobre 11 hectares e 600 ares dos 16 hectares reivindicados. Dois meses depois, em agosto, a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) entregou à Sociedade Floresta Sagrada do Alto do Xangô o Termo de Autorização de Uso Sustentável (Taus) referente à área.

Apesar desse avanço na proteção do território, novas intervenções continuaram a ser identificadas. Em janeiro de 2026, uma certidão e um auto de constatação produzidos por determinação judicial registraram trabalhos com máquinas pesadas para limpeza de lotes na chamada “Segunda Rua”, além da retirada das placas que informavam sobre o embargo e do início da instalação de uma rede de água.

Relatórios apresentados pelo próprio município de Brumado registraram ainda obras de alvenaria, escavações com maquinário particular e placas destinadas à venda de lotes. Registros fotográficos e georreferenciados de julho e agosto de 2026 mostraram edificações em andamento, materiais de construção e circulação de trabalhadores.

Em junho de 2025, a Justiça Federal de Vitória da Conquista homologou decisão reconhecendo a posse da Sociedade Floresta Sagrada do Alto do Xangô sobre 11 hectares e 600 ares dos 16 hectares reivindicados pela comunidade. A DPU defendeu a posse de toda a área, com acompanhamento do MPF, enquanto a União reconheceu como legítima a posse sobre os 11,6 hectares indicados no mapa da SPU.

Em 22 de agosto de 2025, a SPU entregou à comunidade o Termo de Autorização de Uso Sustentável (Taus) referente à área. O instrumento é destinado a comunidades tradicionais e permite ordenar o uso racional e sustentável dos recursos naturais para sua subsistência. Ainda em julho, a União declarou o imóvel de interesse público, reconhecendo sua importância para a comunidade, que utiliza o território para atividades culturais, religiosas e rituais, além da utilização dos recursos naturais e criação de animais.

Na ocasião da entrega do Taus, o defensor regional de direitos humanos na Bahia, Diego Camargo, destacou que o documento representava um passo importante para a resolução de um conflito de mais de 15 anos e contribuía para resguardar juridicamente a comunidade.

Regras

Diante da continuidade das intervenções, a Justiça Federal estabeleceu medidas mais rigorosas. Além da multa diária de R$ 5 mil aos réus e infratores que descumprirem o embargo, o município de Brumado terá cinco dias para reinstalar placas de grande porte nos acessos das cinco ruas do loteamento, informando sobre a proibição de novas construções e ocupações, sob pena de multa diária de R$ 2 mil.

A Justiça também determinou a fiscalização do embargo, com possibilidade de auxílio da Polícia Federal, e autorizou a apreensão de maquinários, ferramentas e materiais utilizados nas intervenções, além da interdição dos canteiros e paralisação das obras. O município deverá ainda paralisar as obras clandestinas identificadas, atualizar a Justiça sobre o plano de ação e exercer seu poder de fiscalização, incluindo embargo, multas e, quando juridicamente cabível, providências para demolição de construções recentes e em estágio inicial.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) deverá também se abster de realizar novas ligações de água ou fornecer nova infraestrutura a lotes sem autorização judicial expressa dentro da área abrangida pelo embargo.

“Essa nova decisão representa mais um passo para garantir a proteção efetiva do território da comunidade, que há mais de 15 anos enfrenta conflitos e violações. A DPU espera que o embargo seja respeitado e que os direitos da comunidade tradicional de matriz africana estejam efetivamente protegidos, inclusive seu território, sua cultura e sua liberdade religiosa”, afirmou o defensor Diego Camargo.

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