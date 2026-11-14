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Justiça nega cobertura do Wegovy a paciente com diabetes e fibrose hepática na Bahia

Magistrada entendeu que a operadora poderia recusar o custeio do medicamento aplicado pela própria paciente em casa

Thais Borges

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 20:41

CWegovy Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia negou o pedido de uma paciente para obrigar um plano de saúde a fornecer e custear o medicamento Wegovy (semaglutida), indicado para o tratamento de diabetes tipo 2 e de obesidade. A decisão foi proferida pela juíza Daniela Guimarães Andrade Gonzaga, da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, no dia 29 de setembro.

Na ação, a paciente disse ter um quadro de diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica e esteato-hepatite associada à disfunção metabólica, com fibrose hepática avançada e risco cardiovascular aumentado. Segundo o processo, o medicamento foi prescrito por seu médico na dosagem de 0,5 mg, com aplicação semanal por via subcutânea e uso contínuo.

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A operadora de saúde, no entanto, recusou a cobertura. A justificativa foi de que o Wegovy não está incluído no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a finalidade solicitada e é considerado um medicamento de uso domiciliar.

A paciente recorreu à Justiça para tentar garantir o fornecimento integral do fármaco. O pedido de tutela de urgência, apresentado inicialmente, já havia sido negado. Posteriormente, ela apresentou um novo requerimento, acompanhado de relatório médico atualizado.

Ao analisar o caso, a magistrada entendeu que a medicação é de uso domiciliar, uma vez que é administrada pela própria paciente. Com as canetas de aplicação subcutânea, não há necessidade de estar no ambiente hospitalar ou ambulatorial.

Na sentença, a juíza destacou que o artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998 permite a exclusão da cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, com exceções específicas, como determinados medicamentos contra o câncer, aqueles administrados em regime de internação domiciliar (home care) e os que integram as diretrizes de cobertura obrigatória da ANS.

A decisão também ressaltou que o fato de o medicamento possuir registro sanitário e apresentar benefícios clínicos não significa que o plano de saúde tenha obrigação automática de custear o tratamento.