CASO PARAÍSO TROPICAL

Justiça nega pedidos das defesas e mantém júri popular do chef Beto Pimentel para esta segunda

Advogado do empresário alegou falta de contato com o cliente e pediu para deixar o caso, mas magistrada rejeitou adiamento

Bruno Wendel

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:00

Chef Beto Pimentel será julgado pela morte de adolescente no fundo de seu restaurante Crédito: Angeluci Figueiredo/Arquivo Correio

As defesas do empresário e chef de cozinha Luiz Gilberto de Andrade Pimentel, o "Beto Pimentel", dono do antigo restaurante Paraíso Tropical, e do funcionário dele à época, Antônio Santos Batista, tentaram, sem sucesso, adiar o júri popular desta segunda-feira (16), referente ao assassinato do adolescente Guilherme Santos Pereira da Silva, de 17 anos. O crime aconteceu há cerca de nove anos, quando a vítima foi baleada nos fundos do estabelecimento, no Resgate.

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O processo tramita na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador e, de acordo com a última movimentação, no dia 10 deste mês, as defesas acionaram a Justiça baiana. O advogado Alano Bernardes Frank, que representa Luiz Gilberto de Andrade Pimentel, apresentou um pedido para deixar o caso. Frank alegou que não conseguia manter contato com o cliente, que não seria tecnicamente adequado continuar defendendo alguém com quem não conseguia se comunicar e, por isso, a sessão do júri deveria ser adiada, caso não fosse possível resolver a situação da defesa.

No entanto, a juíza do caso rejeitou os embargos de declaração, justificando que o advogado que renuncia deve comunicar o cliente e continuar representando-o durante os dez dias seguintes à notificação, com exceção se outro profissional assumir antes. A decisão também registra que Beto Pimentel foi localizado e intimado pessoalmente por um oficial de Justiça em 28 de outubro de 2026. Na ocasião, assinou a nota de ciência, e o servidor informou que ele não tentou se esconder. O telefone do acusado e o de sua filha também constavam nos autos.

Já Antônio é assistido pela Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA), que questionou a intimação por edital, argumentando que as certidões apresentadas não demonstravam que todas as diligências necessárias para localizar o réu haviam sido realizadas. Mas a magistrada negou. Segundo ela, o acusado foi citado pessoalmente no início do processo e recebeu conhecimento formal da acusação; como não foi localizado posteriormente para ser intimado da decisão de pronúncia, acabou intimado por edital.

O crime

Guilherme era o caçula de dois filhos e morava com a família em Pernambués. À época, ele cursava o 8º ano (antiga 7ª série) do Colégio Estadual Ministro Ademar Baleeiro, que fica no mesmo bairro. No dia 17 de abril de 2017, ele e outros amigos coletavam frutas em uma região conhecida como "roça", próxima ao portão que dá acesso aos fundos do restaurante Paraíso Tropical, quando foi atingido na cabeça por tiros. Segundo o MPBA, Beto Pimentel ofereceu a arma que mantinha em sua residência para Fabilson Silva, que, por um buraco no portão de acesso à "roça", teria atirado contra o adolescente a uma distância aproximada de nove metros.