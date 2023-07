Justiça proíbe La Fúria de cantar músicas 'que incentivem violência' em Santaluz

La Fúria no Festival da Virada 2023. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Justiça proibiu que a banda La Fúria, que se apresenta nesta sexta-feira (21), nos festejos do município de Santaluz, toque as músicas “Mete Seu Cachorro” e “Ela é Bandida”.



A decisão foi motivada pela lei estadual que instituiu a proibição do uso de recursos públicos para contratação de artistas que, em suas músicas, desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as mulheres a situação de constrangimento, ou contenham manifestações de homofobia, discriminação racial ou apologia ao uso de drogas ilícitas.

A ação é de autoria da promotora de Justiça Letícia Baird. Na decisão, a Justiça proibiu também que todas as bandas que se apresentem nos festejos da cidade e que estejam sendo pagas com verbas públicas estaduais toquem as duas músicas, e determinou que o Município de Santaluz emita uma nota direcionada aos artistas que estejam sendo pagos com verbas públicas estaduais no evento Santaluz Fest, para alertá-los.

O Município também desistiu de contratar as bandas “O Erotico” e “Oh Polemico”, também devido ao repertório das músicas fazerem referência à violência de gênero e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o Ministério Público. A desistência foi resultado de um acordo com a Promotoria de Justiça de Santaluz.

Como não houve acordo quanto à apresentação da Banda La Fúria, o MP ajuizou uma ação civil pública. O Santaluz Fest começa nesta sexta (21), e continua até a próxima segunda-feira (24).