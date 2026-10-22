DECISÃO

Justiça suspende concurso com 243 vagas em cidade da Bahia e determina bloqueio de bens do prefeito

Decisão atende a pedido do MP-BA após prefeitura descumprir acordo

Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18:48

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: GIL FERREIRA / CNJ

A Justiça determinou a suspensão de dois concursos públicos da Prefeitura de Rio Real, no nordeste da Bahia, que ofereciam vagas para servidores municipais. A decisão, proferida na sexta-feira (16), também prevê o bloqueio de ativos financeiros do prefeito Jan da Laranja (PV) até o limite de R$ 226,9 mil. A medida atende a um pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que apontou o descumprimento de um acordo firmado com o município.

Os concursos suspensos são os previstos nos editais nº 001/2026 e nº 002/2026, que, juntos, integram um processo com 243 vagas. A decisão impede a continuidade das seleções e de todos os atos relacionados a elas.

A empresa Planejar Consultoria e Planejamento Ltda., responsável pela organização dos certames, também foi proibida de dar andamento aos concursos e de receber ou repassar os valores arrecadados com as taxas de inscrição. O dinheiro deverá permanecer em uma conta específica, à disposição da Justiça.

A prefeitura terá de divulgar a suspensão no Diário Oficial e em seu site. Além disso, deverá apresentar, no prazo de 15 dias, um levantamento detalhado dos cargos e funções ocupados por servidores temporários, comissionados e prestadores de serviço que atuam em atividades permanentes da administração municipal.

O município também não poderá fazer novas contratações temporárias para essas funções, com exceção da nomeação de candidatos aprovados em concursos vigentes que não tenham sido atingidos pela decisão.