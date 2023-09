Kombi que transportava crianças perde freio e bate em ponto de ônibus

Uma kombi que transportava 18 crianças de uma escola municipal no bairro de Periperi, em Salvador, perdeu o freio e acabou invadindo um ponto de ôibus que fica na Rua das Pedrinhas. O acidente aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (21).



Segundo a TV Bahia, o motorista já estava levando as crianças para casa quando perdeu o controle da direção e, para não cair em uma ribanceira, desviou e acabou batendo no ponto de ônibus.



Não havia pessoas no ponto no momento do acidente. As crianças sofreram escoriações, mas uma delas ficou ferida e precisou ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital da região.