Ladrão de moto rouba jovens na frente de casa na Ribeira

Um grupo de adolescentes foi assaltado por um ladrão que chegou de moto vestido como entregador por aplicativo no bairro da Ribeira, na noite da segunda-feira (4). Uma câmera de segurança da Rua Pereira Rebouças registrou o crime e as cenas foram exibidas pela TV Bahia.



As imagens mostram quando o ladrão se aproxima de moto, por volta das 18h40. Os quatro adolescentes estão na calçada conversando, três deles sentados e um de pé. Em uma ação rápida, o bandido aponta arma e exige os celulares das vítimas, levando três aparelhos - um dos jovens consegue esconder o dele.