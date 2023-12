Ladrão é baleado em tiroteio com PM no Itaigara: 'Meio mundo de tiro'

Um assaltante que tinha recebido alvará de soltura da Justiça em maio deste ano foi baleado por um policial militar na manhã deste sábado (16), no bairro do Itaigara. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito se intitula integrante de uma facção foi atingido e tentava cometer um roubo.



A tentativa de assalto ocorreu na Rua Wanderley Pinho. No momento em que ele anunciou o assalto, um policial militar de folga reagiu, acertou o criminoso e também acabou ferido. O bandido foi baleado na perna.