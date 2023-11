Lei estadual que veda contratação de condenados por racismo é sancionada

A lei estadual que veda a nomeação para cargos públicos de pessoas que tenham sido condenadas por crimes de racismo foi sancionada nessa terça-feira (21). A lei está de acordo com a Lei Federal n° 7.716, de 5 de janeiro de 1989 - Lei do Racismo, bem como pelo art. 140, § 3 do Código Penal - Injúria Racial.



O projeto de lei, de autoria da deputada estadual Fabíola Mansur, foi aprovado, de forma unânime, pela Assembleia Legislativa no último mês de agosto. De acordo com a deputada, a motivação para criar esse projeto foi reparar essa distorção, pois com 80% da população negra, a Bahia ainda não contava com esse dispositivo no Estatuto do Servidor.