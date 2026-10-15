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Leilão do Bradesco pode reduzir lances em até R$ 263 mil; casa em Feira de Santana está na lista

Imóvel em condomínio residencial tem lance inicial de R$ 444,6 mil e pode voltar à disputa no segundo pregão

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10:17

Casa em condomínio de Feira de Santana será leiloada pelo Bradesco; veja o valor
Casa em condomínio de Feira de Santana será leiloada pelo Bradesco; veja o valor Crédito: Reprodução

Uma casa em Feira de Santana, no interior da Bahia, está entre os quatro imóveis residenciais que serão leiloados pelo Banco Bradesco entre a próxima segunda-feira (19) e a próxima quinta-feira (22). Localizada no Condomínio Residencial Villa Fiori, a propriedade tem lance inicial de R$ 444.637,54. O leilão extrajudicial, realizado em parceria com a Freitas Leiloeiro Oficial, será exclusivamente online, com pagamento à vista. Todos os bens disponíveis foram alvo de alienação fiduciária. 

O imóvel em Feira de Santana conta com terreno de 160,47 m² e área construída de 54,88 m². Caso não seja arrematado no primeiro pregão, marcado para segunda, a casa poderá voltar à disputa no segundo leilão, na quinta-feira, quando os valores mínimos de algumas propriedades podem ser reduzidos.

Casa em condomínio de Feira de Santana será leiloada pelo Bradesco

Casa em condomínio de Feira de Santana será leiloada pelo Bradesco; veja o valor por Reprodução
Casa em condomínio de Feira de Santana será leiloada pelo Bradesco; veja o valor por Reprodução
Casa em condomínio de Feira de Santana será leiloada pelo Bradesco; veja o valor por Reprodução
Casa em condomínio de Feira de Santana será leiloada pelo Bradesco; veja o valor por Reprodução
Casa em condomínio de Feira de Santana será leiloada pelo Bradesco; veja o valor por Reprodução
Casa em condomínio de Feira de Santana será leiloada pelo Bradesco; veja o valor por Reprodução
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Casa em condomínio de Feira de Santana será leiloada pelo Bradesco; veja o valor por Reprodução

Além da casa na Bahia, o leilão reúne imóveis em outros três municípios. Em Rio das Ostras (RJ), um apartamento de 45,04 m², localizado no Residencial Parque Santiago, no bairro Atlântica, tem lance inicial de R$ 248.811,39.

Em Rio Claro (SP), uma casa no Jardim Novo II possui terreno de 125 m² e área construída de 95,22 m², com lance inicial de R$ 459.467,23. Já em Campo Grande (MS), uma propriedade no bairro Rita Vieira conta com terreno de 360 m² e área construída de 138,80 m². O lance mínimo é de R$ 875.325,01.

Segundo o leiloeiro Sérgio Villa Nova de Freitas, o leilão reúne alternativas para quem busca adquirir imóveis em diferentes mercados regionais. “A diversidade de localidades e características dos imóveis permite que os interessados avaliem opções de acordo com seus objetivos e capacidade de investimento”, diz o leiloeiro, destacando que a realização do leilão em duas etapas permite aos interessados acompanharem as condições de cada imóvel e avaliarem as possibilidades. “O segundo pregão pode apresentar valores mínimos mais baixos para os imóveis que não forem arrematados na primeira etapa, chegando a até R$ 263 mil”, finaliza.

O primeiro leilão será realizado a partir das 10h de segunda. Caso não haja arrematação nessa etapa, os imóveis poderão ser disputados no segundo pregão, marcado para quinta, também a partir das 10h. A participação é exclusivamente online, mediante cadastro prévio na plataforma da Freitas Leiloeiro Oficial, disponível neste link.

Serviço

Leilão Extrajudicial – Alienação Fiduciária – Banco Bradesco S/A

Primeiro leilão: 19 de outubro de 2026, a partir das 10h

Segundo leilão: 22 de outubro de 2026, a partir das 10h, caso não haja arrematação na primeira etapa

Modalidade: 100% online

Imóveis: 4 propriedades residenciais

Localidades: Rio das Ostras (RJ), Feira de Santana (BA), Campo Grande (MS) e Rio Claro (SP)

Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao leiloeiro

Leiloeiro: Sérgio Villa Nova de Freitas

Acesso: www.freitasleiloeiro.com.br

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