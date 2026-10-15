ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Leilão do Bradesco pode reduzir lances em até R$ 263 mil; casa em Feira de Santana está na lista

Imóvel em condomínio residencial tem lance inicial de R$ 444,6 mil e pode voltar à disputa no segundo pregão

Thais Borges

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10:17

Casa em condomínio de Feira de Santana será leiloada pelo Bradesco; veja o valor Crédito: Reprodução

Uma casa em Feira de Santana, no interior da Bahia, está entre os quatro imóveis residenciais que serão leiloados pelo Banco Bradesco entre a próxima segunda-feira (19) e a próxima quinta-feira (22). Localizada no Condomínio Residencial Villa Fiori, a propriedade tem lance inicial de R$ 444.637,54. O leilão extrajudicial, realizado em parceria com a Freitas Leiloeiro Oficial, será exclusivamente online, com pagamento à vista. Todos os bens disponíveis foram alvo de alienação fiduciária.

O imóvel em Feira de Santana conta com terreno de 160,47 m² e área construída de 54,88 m². Caso não seja arrematado no primeiro pregão, marcado para segunda, a casa poderá voltar à disputa no segundo leilão, na quinta-feira, quando os valores mínimos de algumas propriedades podem ser reduzidos.

Casa em condomínio de Feira de Santana será leiloada pelo Bradesco 1 de 6

Além da casa na Bahia, o leilão reúne imóveis em outros três municípios. Em Rio das Ostras (RJ), um apartamento de 45,04 m², localizado no Residencial Parque Santiago, no bairro Atlântica, tem lance inicial de R$ 248.811,39.

Em Rio Claro (SP), uma casa no Jardim Novo II possui terreno de 125 m² e área construída de 95,22 m², com lance inicial de R$ 459.467,23. Já em Campo Grande (MS), uma propriedade no bairro Rita Vieira conta com terreno de 360 m² e área construída de 138,80 m². O lance mínimo é de R$ 875.325,01.

Segundo o leiloeiro Sérgio Villa Nova de Freitas, o leilão reúne alternativas para quem busca adquirir imóveis em diferentes mercados regionais. “A diversidade de localidades e características dos imóveis permite que os interessados avaliem opções de acordo com seus objetivos e capacidade de investimento”, diz o leiloeiro, destacando que a realização do leilão em duas etapas permite aos interessados acompanharem as condições de cada imóvel e avaliarem as possibilidades. “O segundo pregão pode apresentar valores mínimos mais baixos para os imóveis que não forem arrematados na primeira etapa, chegando a até R$ 263 mil”, finaliza.

O primeiro leilão será realizado a partir das 10h de segunda. Caso não haja arrematação nessa etapa, os imóveis poderão ser disputados no segundo pregão, marcado para quinta, também a partir das 10h. A participação é exclusivamente online, mediante cadastro prévio na plataforma da Freitas Leiloeiro Oficial, disponível neste link.

Serviço

Leilão Extrajudicial – Alienação Fiduciária – Banco Bradesco S/A

Primeiro leilão: 19 de outubro de 2026, a partir das 10h

Segundo leilão: 22 de outubro de 2026, a partir das 10h, caso não haja arrematação na primeira etapa

Modalidade: 100% online

Imóveis: 4 propriedades residenciais

Localidades: Rio das Ostras (RJ), Feira de Santana (BA), Campo Grande (MS) e Rio Claro (SP)

Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao leiloeiro