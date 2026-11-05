SALVADOR, JUAZEIRO E ALAGOINHAS

Leilão na Bahia oferece 189 bens públicos, entre caminhonetes, motos e quadriciclos; veja como participar

Itens estão avaliados em R$ 2,5 milhões e podem ser vistoriados até 13 de novembro; disputa será realizada pela internet no dia 18

Thais Borges

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 14:46

Leilão na Bahia oferece 189 bens públicos, entre caminhonetes, motos e quadriciclos; veja como participar Crédito: Reprodução

Interessados em arrematar um dos 189 bens públicos do Leilão Saeb nº 006/2026 já podem vistoriar os lotes do certame. O período de visitação teve início na última terça-feira (3) e segue até o dia 13. Do total de bens, avaliados em R$2,5 milhões, 186 estão em Salvador, dois em Juazeiro e um em Alagoinhas. Os veículos compõem a maior parte dos itens do leilão (total de 142). Entre os disponíveis, há carros, ônibus, vans, motos e quadriciclos.

O certame será realizado eletronicamente, no dia 18 deste mês, neste site. A visitação só não pode ser feita nos dias 7 e 8, que não são dias úteis. Para ver os lotes, é necessário fazer agendamento prévio por meio do endereço eletrônico comissao.leilao@saeb.ba.gov.br ou pelos telefones (71) 9.8183-4104 e (71) 3117-8613.

Leilão na Bahia oferece 189 bens públicos, entre caminhonetes, motos e quadriciclos; veja como participar 1 de 5

O leilão é do tipo maior lance ou oferta, ou seja, arremata o lote o licitante que oferecer o valor mais alto. Para participar, os interessados deverão se credenciar no site www.hastaleiloes.com.br até 48 horas antes do início do leilão, para análise dos dados do cadastro e confirmação da participação.

Processo

O leilão 006/2026 será realizado no dia 18, a partir das 9h30, online. No mesmo website, estão disponíveis as fotos e descrições dos bens, além dos valores de avaliação dos itens. O certame será comandado pela leiloeira oficial Hilda Emília de Souza Costa Lima, escolhida por sorteio.

As propostas podem ser ofertadas de forma antecipada (pré-lance), no ambiente virtual, antes da sessão pública, sem prejuízo dos lances posteriormente ofertados no dia e horário marcados para o início do certame. O licitante vencedor deverá pagar à vista, por transferência, Pix, boleto ou depósito bancário, conforme orientações da leiloeira.