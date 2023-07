Leo Prates saúda heróis da Independência da Bahia

No dia em que os baianos comemoram os 200 anos da sua independência, o deputado Leo Prates homenageou os heróis e heroínas, que lutaram para libertar a então Província da Bahia do domínio Português. De acordo com o parlamentar, a convergência dos mais variados setores da sociedade em torno da separação definitiva de Portugal precisa ser exaltada e deve continuar inspirando todo o povo brasileiro. “Hoje é um especial para reverenciarmos os nossos antepassados que lutaram bravamente pela libertação do povo da Bahia. Joana Angélica, Maria Felipa, General Labatut, Maria Quitéria, são alguns dos nomes, que representam a mobilização social, que resultou na independência da Bahia”, disse. “O Dois de Julho deve estar presente em todos os dias da nossa vida, para lembrarmos a importância de sabermos deixar as divergências ideológicas de lado e buscar a união, quando o propósito é o benefício coletivo”, completou.

Na Bahia, a população tomou para si a tarefa de consolidar a independência e expulsar do território nacional as guarnições portuguesas. O povo baiano travou batalhas para expulsar definitivamente as tropas da Coroa e garantir a independência do Brasil. As lutas contra as forças coloniais duraram quase um ano e só terminaram em 2 de julho de 1823, quando os portugueses foram expulsos da Bahia e a independência do Brasil foi consolidada.