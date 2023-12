Leo Santana faz show gratuito em Boa Vista do Lobato

Mais uma edição do Natal do Gigante é realizada neste domingo (24). Desta vez com a filha Liz, 2, em seus braços, Leo Santana protagonizou um show gratuito em Boa Vista do Lobato, a comunidade onde nasceu.



A plateia lotada marcou presença no show que contou com a participação da dançarina, esposa do cantor e mãe de Liz, Lorena Improta, que subiu ao palco para saudar e mostrar as coreografias do Gigante para a população da comunidade que aproveitava o show do artista baiano. Dona Marinalva, mãe de Leo Santana, também estava aproveitando com um copo de cerveja em um camarote montado pela equipe do cantor.