CRIME

Líder criminoso de Cajazeiras é preso no Rio de Janeiro

Prisão ocorreu nesta sexta-feira (4), durante a Operação No Brown

Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 20:02

Operação No Brown Crédito: Divulgação/Ascom-PC

Um homem apontado pela Polícia Civil como uma das principais lideranças criminosas de Cajazeiras, em Salvador, foi preso nesta sexta-feira (4) no Rio de Janeiro. A captura ocorreu durante uma operação conjunta das polícias civis da Bahia e do Rio, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no âmbito da Operação No Brown.

O suspeito foi localizado na Rodovia Presidente Dutra, na região da Serra das Araras, enquanto tentava se deslocar pelo território fluminense. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça baiana.

Segundo as investigações conduzidas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), o homem é suspeito de envolvimento na morte de Gustavo Barbosa dos Santos, de 17 anos, além de duas tentativas de homicídio registradas no mesmo ataque.

O crime ocorreu em 4 de julho deste ano, em Cajazeiras IV. Na ocasião, Gustavo estava em um carro acompanhado do pai, de 53 anos, e de um amigo, de 19, quando o veículo foi alvo de disparos efetuados por ocupantes de outro automóvel. O adolescente não resistiu aos ferimentos.

As apurações indicam ainda que o suspeito tem papel estratégico na disputa entre grupos criminosos que atuam na capital baiana. De acordo com a polícia, ele teria rompido com a facção à qual pertencia anteriormente para integrar uma organização rival, movimento que teria contribuído para o aumento dos confrontos armados na região de Cajazeiras.

Além da investigação relacionada ao homicídio, o homem já responde na Justiça por crimes como tráfico de drogas, roubo, receptação e homicídio.

Durante a prisão, os agentes apreenderam o veículo utilizado pelo suspeito e diversos aparelhos celulares, que serão analisados para auxiliar o andamento das investigações. Ele foi encaminhado para a Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro.

Enquanto a prisão era realizada no estado fluminense, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram um mandado de busca e apreensão em Salvador. Em um imóvel ligado às investigações, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 milímetros, dois carregadores e 33 munições.