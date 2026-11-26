GRUPO É INVESTIGADO

Líder de facção criminosa é preso durante operação em quatro cidades da Bahia

Outros quatro suspeitos também foram presos em Serrinha, Barreiras, Brumado e Irecê

Thais Borges

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 16:19

Líder de organização criminosa é preso durante operação em quatro cidades da Bahia Crédito: Divulgação / Ascom - PCBA

Apontado como líder de uma organização criminosa, um homem de 38 anos foi preso durante a Operação Retração II, deflagrada na manhã desta quinta-feira (26) pelas polícias Civil e Militar. A ação ocorreu nos municípios de Serrinha, Barreiras, Brumado e Irecê. O grupo é investigado por envolvimento em homicídios, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e movimentação ilegal de armas de fogo e munições.

Segundo as investigações, a organização atuava nos bairros Treze e Vila de Fátima, em Serrinha, onde submetia moradores a situações de coerção por meio de violência e grave ameaça.

Além da liderança, localizada em Barreiras, uma mulher de 39 anos foi presa preventivamente em Serrinha. De acordo com as apurações, ela seria responsável pelas movimentações financeiras do grupo e pelo gerenciamento do tráfico de drogas. Durante a ação, foram apreendidos três aparelhos celulares.

Também em Serrinha, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 23 anos, suspeito de ser responsável pela venda de entorpecentes. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas após ser encontrado com porções de cocaína e maconha, dinheiro em espécie e um celular.

Outros dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos em Brumado e Irecê. Os alvos são investigados por envolvimento em homicídios, atos de tortura supostamente praticados a mando da liderança criminosa e movimentações financeiras relacionadas ao tráfico de drogas.

Ao todo, a operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. A primeira fase foi realizada em setembro deste ano, quando um homem de 44 anos foi preso por tráfico de drogas e outro, de 26 anos, por homicídio.