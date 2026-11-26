JUSTIÇA

Líder de facção que fugiu de presídio é condenado a 30 anos por execução de adolescente na Bahia

Ednaldo Pereira Souza foi condenado pelo Tribunal do Júri de Eunápolis por homicídio cometido em 2016; ele está foragido desde a fuga do Conjunto Penal do município, em dezembro de 2024

Thais Borges

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 16:37

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: GIL FERREIRA / CNJ

Um adolescente que estava na porta de uma casa foi executado na frente de outras testemunhas, que tiveram que correr para se proteger dos tiros. O crime ocorreu à luz do dia, em uma rua movimentada do bairro Minas Gerais, em Eunápolis, em 2016. Agora, dez anos depois, Ednaldo Pereira Souza foi condenado a 30 anos de prisão pelo crime, em regime inicial fechado.

A condenação foi definida nesta quinta-feira (26) pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Eunápolis. O julgamento ocorreu durante o Mutirão Júri 5x5, iniciativa inédita do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), realizada em Eunápolis ao longo desta semana.

No entanto, Ednaldo Pereira Souza está entre os detentos que fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis em dezembro de 2024. Atualmente, ele está foragido. O réu é conhecido também como "Dada" e é apontado pelas investigações como líder da facção Primeiro Comando de Eunápolis (PCE). Ele foi alvo de uma ação conjunta das forças policiais da Bahia e do Rio de Janeiro no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio. Na ocasião, Ednaldo conseguiu escapar por uma passagem secreta.

De acordo com a assessoria do TJ, após a votação dos quesitos, os jurados reconheceram a responsabilidade do réu pelo homicídio, ocorrido em 2016. Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime teria sido motivado pela suspeita de que a vítima atuava como "olheiro" de uma facção criminosa rival.

Na definição da pena, a sentença considerou a conduta social do acusado. Segundo as provas apresentadas no processo, Ednaldo ocuparia uma posição de liderança em uma organização criminosa com atuação na região do Extremo Sul da Bahia.

A decisão também levou em conta aspectos da personalidade do réu. Testemunhas o descreveram como alguém de comportamento "extremamente violento e sádico" e atribuíram a ele a determinação de mutilações contra testemunhas e moradores das comunidades onde a organização criminosa atua.

Mutirão Júri 5x5

A força-tarefa começou na segunda-feira (23) e segue até sexta-feira (27), com a previsão de cinco julgamentos por dia. As sessões acontecem simultaneamente em três locais: no Fórum Juiz Afrânio de Andrade, no salão principal e em duas salas adaptadas; no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA); e no plenário da Câmara Municipal.

Ao todo, 17 juízes participam da iniciativa, criada para ampliar a capacidade de julgamento e reduzir o acúmulo de processos criminais.