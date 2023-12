Líder do BDM é preso no interior de São Paulo

Um dos líderes da facção criminosa BDM foi preso em uma operação conjunta das polícias de São Paulo e da Bahia, na manhã deste domingo (24). Atuante no Recôncavo baiano, o criminoso estava em uma cidade do interior do estado de São Paulo quando foi localizado por policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) da Bahia e da Rota da Polícia Militar de São Paulo.



O homem tem mandado de prisão definitivo por tráfico de drogas. De São Paulo, ele continuava comandado o tráfico na Bahia, assim como ordenando outros crimes violentos que estariam sendo cometidos aqui.