Líder do tráfico no Recôncavo baiano é morto pela polícia em Salvador

Um suspeito por vários homicídios e apontado como líder do tráfico em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, foi morto pela polícia baiana nesta terça-feira (28), no bairro da Fazenda Grande, em Salvador.



Rafael Santos Silva foi localizado na cidade por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em conjunto com a Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Leste) e o Departamento de Inteligência Policial (DIP) durante a Operação Paz.