Líder do tráfico em cidade da Chapada Diamantina é preso no DF

O homem acusado de ser a liderança do tráfico de drogas de um grupo criminoso de Itaeté, na Chapada Diamantina, teve o mandado de prisão cumprido na manhã desta terça-feira (20), após investigação da Delegacia Territorial (DT) do município, com o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal (DF).



Ele, que é acusado de pelo menos sete homicídios ocorridos na cidade, fugiu para Valparaiso, no Distrito Federal, onde foi capturado por policiais da PC do DF, com as informações passadas pelos policiais civis da Bahia. "Estávamos monitorando o criminoso e ao ter certeza de onde ele estava se escondendo, solicitamos o apoio. Ele teve o mandando de prisão cumprido e será recambiado para a Bahia", explicou o titular da DT de Itaetê, delegado Jean Fiuza.