MEIO MILHÃO

Liderado por Marcelo Castro, 'Golpe do Pix' desviou R$ 500 mil

Após conclusão do inquérito, a Polícia Civil (PC) divulgou que o total desviado pelo grupo liderado pelos jornalistas Marcelo Castro e Jamerson Oliveira, que faziam parte da TV Itapoan, chegou a R$ 500 mil. O valor era descaminhado de doações feitas por telespectadores, supostamente endereçadas a pessoas em situação de vulnerabilidade, no que ficou conhecido como "Golpe do Pix".