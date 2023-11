Líderes empresariais femininas lançam movimento durante o Scream Festival em Salvador

Crédito: Divulgação

O Woman Executive Circle (WEC) será lançado na quinta-feira (30), às 10h, como parte da programação do Scream Festival. O grupo, formado por 10 mulheres que são líderes no mercado baiano, tem o objetivo de fomentar ações para empresárias, empreendedoras, executivas ou qualquer mulher que deseje uma transição de carreira possua os anseios e ambições de ascensão profissional. Para isso, conta com o apoio oficial da Escola Superior de Propaganda e Marketing(ESPM).

A partir do WEC, as dez líderes empresariais Camila Passos (Sebrae-Bahia), Frederike Mette (ESPM), Juliana Jozzolino (Rede Bahia), Juliana Marinho (Grupo JCPM), Juliana Montenegro (Leiaute Propaganda), Lília Lopes (Prefeitura Municipal de Salvador), Lourrani Baas (Liga Transforma/Liga Lab), Monica Melo (Fieb), Priscila Mércia (Consultora de diversidade racial e cultural) e Suely Temporal (ATcom Comunicação Corporativa) querem criar agendas positivas para o empoderamento feminino com mentorias, cursos, palestras, workshops e capacitações direcionadas a mulheres para formação lideranças empresariais femininas. A ideia é fazer com que cada vez mais mulheres possam ascender profissionalmente e firmar seus espaços no mercado de trabalho.

Diversas pesquisas apontam que as mulheres ainda não atingiram os espaços de poder dentro do mundo corporativo, como por exemplo o Talenses Group e do Insper Panorama Mulheres 2023. Esses dados apontam que 83% das organizações brasileiras ainda são presididas por homens. Ainda de acordo com o mesmo panorama, as mulheres representam apenas 21% dos membros dos conselhos administrativos e 17% das CEO das empresas brasileiras.

Em empresas com presidência feminina, 17,9% da diretoria são mulheres negras. Em contrapartida, a presidência masculina possui apenas 4% de diretoras negras. Diante desse cenário, as 10 Conselheiras WEC pretendem contribuir para essa transformação através do seu conteúdo técnico e experiência para para que esse movimento ganhe dimensão e perspectiva para inspirar e fazer com que outras mulheres possam ocupar cada vez mais postos de liderança.

Durante o Scream Festival o Woman Executive Circle vai oferecer três oficinas com o apoio da ESPM, nas quais serão debatidos temas importantes ligados à liderança e gestão feminina, diversidade, inclusão e uma visão inovadora de liderança feminina. As oficinas são direcionadas exclusivamente para mulheres que, ao participarem receberão certificados emitidos pela ESPM.

Serviço:

O que: Lançamento do Woman Executive Circle

Quando: dia 30/11, às 10h, dentro da programação do Scream Festival