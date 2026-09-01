Limpurb realiza Operação Bairro no Grau e Bota Fora em Paripe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:56
A Prefeitura, por meio da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), realizará na manhã desta quarta-feira (2) mais uma edição da Operação Bairro no Grau, desta vez junto com o “Bota Fora da Limps”, no Bate Coração/Paripe.
A Operação Bairro no Grau acontecerá a partir das 8h30 nas principais vias, com serviços de varrição, lavagem, roçagem, pintura de meio-fio, capinação e coleta de resíduos..
Já o Bota Fora consiste no recolhimento de resíduos volumosos e inservíveis, como móveis, eletrodomésticos e outros materiais.
A Limpurb orienta aos moradores que coloquem os materiais desejados para descarte na porta de suas residências entre as 6h e 8h desta quarta. No total, irão trabalhar duas equipes especiais (cada uma com 25 agentes). A operação contará com dois caminhões, uma caçamba, um agilix, um compactador e um caminhão-pipa.
As equipes percorrerão as seguintes vias: Rua São José de Paripe, Travessa Alameda e transversais, Rua Ferreira, Rua Juracy Magalhães, Rua Bom Jesus de Nazaré, Rua São Domingos de Cima, Rua 14 de Setembro, Rua Lírio do Campo, Rua Direta da Paz, Travessa Jupará e Rua Jupará.
O presidente da Limpurb, Carlos Augusto Gomes, enfatiza que esta será a segunda edição da Bairro no Grau em Paripe, desta vez com mais regiões contempladas. “Na primeira edição, recolhemos mais de 50 toneladas de resíduos no Bota Fora, um resultado que demonstra a adesão e a mobilização da população para realizar o descarte de forma correta. Vale lembrar que, mesmo após o encerramento do Bota Fora, nossas equipes seguirão atuando diariamente na região até o sábado, contemplando várias vias com diversos serviços de limpeza”, aponta o presidente da Limpurb.