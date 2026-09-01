Limpeza

Limpurb realiza Operação Bairro no Grau e Bota Fora em Paripe

Ação acontece nesta quarta-feira (2)

D Da Redação

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:56

Limpurb realiza Operação Bairro no Grau e Bota Fora em Paripe nesta quarta (2) Crédito: Ascom / Limpurb

A Prefeitura, por meio da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), realizará na manhã desta quarta-feira (2) mais uma edição da Operação Bairro no Grau, desta vez junto com o “Bota Fora da Limps”, no Bate Coração/Paripe.

A Operação Bairro no Grau acontecerá a partir das 8h30 nas principais vias, com serviços de varrição, lavagem, roçagem, pintura de meio-fio, capinação e coleta de resíduos..

Já o Bota Fora consiste no recolhimento de resíduos volumosos e inservíveis, como móveis, eletrodomésticos e outros materiais.

A Limpurb orienta aos moradores que coloquem os materiais desejados para descarte na porta de suas residências entre as 6h e 8h desta quarta. No total, irão trabalhar duas equipes especiais (cada uma com 25 agentes). A operação contará com dois caminhões, uma caçamba, um agilix, um compactador e um caminhão-pipa.

As equipes percorrerão as seguintes vias: Rua São José de Paripe, Travessa Alameda e transversais, Rua Ferreira, Rua Juracy Magalhães, Rua Bom Jesus de Nazaré, Rua São Domingos de Cima, Rua 14 de Setembro, Rua Lírio do Campo, Rua Direta da Paz, Travessa Jupará e Rua Jupará.