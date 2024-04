CHUVA

Limpurb reforça instalação de lonas em áreas de risco de Salvador

Instalação minimiza o risco de deslizamentos de terra

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 12:39

Limpurb reforça instalação de lonas em áreas de risco de Salvador no período das chuvas Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Durante o período da Operação Chuva, nos meses de abril a junho, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) reforça a atividade de instalação de lonas em áreas de risco, no sentido de minimizar o risco de deslizamentos de terra durante o período chuvoso. Na última quarta-feira (10), a iniciativa ocorreu no Vale do Canela, nas proximidades do Centro Médico, onde parte de um barranco deslizou, obstruindo a passagem de moradores.

A ação contou com apoio de uma equipe da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública de Salvador (Dsip), que atuou no isolamento de uma linha de energia de postes de iluminação que estavam em contato com o barro.

De janeiro deste ano até o momento, foram 160 ações realizadas, com mais de 26 mil m² de lonas instaladas e mais de 150 toneladas de resíduos sólidos coletados. Neste período, 60 bairros foram atendidos – o maior número de solicitações atendidas ocorreu nas localidades de Castelo Branco, Tancredo Neves, Campinas de Pirajá, Pau da Lima e Paripe.

De acordo com Ivelise Cristina, agente de fiscalização da Limpurb, a lona é um paliativo para evitar que aconteça um mal maior. “A lona evita que a água chegue à terra e ocorra o deslizamento. É uma prevenção momentânea e verificamos a execução do serviço, a implantação da lona, com segurança. Nós atuamos com equipes treinadas no rapel para fazer esse tipo de instalação de lona quando a Codesal faz a solicitação”.

Os serviços de enlonamento ocorrem não só nas avenidas, mas também em áreas de risco e de difícil acesso da cidade. Neste caso, as ações são realizadas mediante vistoria e liberação da Defesa Civil de Salvador (Codesal). Posteriormente, agentes devidamente treinados e especializados em técnicas de rapel fazem a fixação em toda a área.

Durante a Operação Chuva, de abril a junho, a Limpurb realiza serviços de capinação, roçagem, sacheamento e gancheamento, retirada de entulho, poda e limpeza nas encostas. Além disso, promove enlonamento em áreas de risco e de difícil acesso, limpeza de valetas e bocas de lobo e remoção de terra.

Três equipes atuam no plantão permanente no turno diurno e duas equipes estão disponíveis para atender às situações de emergência no turno da noite, de domingo a domingo. Para dar suporte às demandas operacionais, são utilizados equipamentos como caminhões de carroceria, caminhões munck, caçambas, pá carregadeira e caminhões-pipa.

O órgão disponibiliza 25 agentes por ação, que são treinados para fazer o serviço especializado com a utilização de rapel, com todo cuidado e segurança. São eles que instalam os piquetes para a fixação da lona.

Na prática, a operação é dividida em duas etapas: a primeira tem continuidade o ano todo com ações preventivas de capinação, roçagem, sacheamento, remoção de terra, gancheamento, retirada de entulho, limpeza nas encostas, valetas e bocas de lobo.