Linha 2 do metrô terá operação 24h no Parque de Exposições

A CCR Metrô Bahia terá estratégia especial de operação por 24h na Linha 2 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas entre 5h do dia 30 de junho com ampliação do funcionamento até 2h30 da segunda-feira, dia 3 de julho, quando ocorrerão shows no Parque de Exposições de Salvador.



O horário especial durante a madrugada será para embarque na Estação Mussurunga e exclusivamente para desembarque nas demais estações da Linha 2. A Linha 1, trecho Campinas-Lapa, vai funcionar em horário normal, das 5h à 0h. Durante a primeira fase da operação especial no São João, entre os dias 22 e 25 de junho, a concessionária registrou um aumento de 30% no fluxo de passageiros, transportando 46 mil clientes a mais no período.

O Terminal de ônibus de Mussurunga também terá atendimento especial, em parceria com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (SEMOB), com funcionamento ininterrupto com linhas especiais definidas pela secretaria municipal. Os Terminais Acesso Norte, Aeroporto, Pituaçu e Rodoviária seguirão o horário de funcionamento normal, sendo das 3h50 à 0h no Terminal Acesso Norte, das 4h à 0h no Terminal Aeroporto e no Terminal Pituaçu e das 3h50 à 0h no Terminal Rodoviária.

A operação especial da concessionária conta ainda com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento da frota de trens de acordo com a demanda. A segurança também será garantida com o apoio da Polícia Militar nas estações, além do monitoramento eletrônico do Sistema Metroviário, composto por mais de 2 mil câmeras distribuídas nas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e às Salas de Supervisão Operacional (SSO) de cada estação e por 220 câmeras corporais com recurso de áudio, acopladas ao fardamento dos AAS.

Parceria com o Shopping Paralela

No período entre 30 de junho e 2 de julho, o cliente pode deixar o veículo no estacionamento do Shopping Paralela pagando a tarifa de pernoite (da 0h às 6h), sendo R$ 20 para carros e R$ 15 para motos, e seguir de metrô até o local do evento.

Compra de passagens

Para agilizar o acesso ao Sistema Metroviário, os clientes que forem aos shows e utilizarem o cartão avulso (Cartão Unitário do Metrô) poderão realizar o pagamento das passagens por aproximação diretamente nas catracas das estações. Para efetuar o pagamento, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches ou pulseiras de pagamento na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Já quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga por meio do WhatsApp, utilizando o Zap do Metrô. Para isso, é só acessar o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular.

Ao navegar pelas opções de compra de crédito na ferramenta, o cliente poderá realizar um pedido de recarga e efetuar o pagamento por meio de uma chave PIX. Outra possibilidade é fazer a recarga via aplicativo - Banco do Brasil (para correntista), PicPay, Recarga Pay, Cittamobi - e pela rede credenciada, composta por 2 mil pontos de vendas. Após a compra do crédito, a carga deverá ser efetivada nos validadores presentes em todas as estações.

Também é possível fazer a recarga do Cartão Integração ou a compra do Cartão Unitário com PIX, cartão de débito e crédito nas máquinas de autoatendimento disponíveis em todas as estações de metrô. A passagem do metrô tem o valor de R$ 4,10.

Horário especial da Linha 2 do metrô

De 30/06 (a partir das 5h) a 3/07 (até as 2h30) sem interrupção: durante a madrugada, no horário especial da 0h às 5h, a Estação Mussurunga de Metrô funcionará para embarque e as demais estações da Linha 2 exclusivamente para desembarque.