ENERGIA

Linha de transmissão de 73 km vai atravessar 92 imóveis na Bahia; veja onde

Aneel declarou de utilidade pública as áreas necessárias ao projeto que conectará Jacobina a Morro do Chapéu e permitirá o escoamento de energia eólica

Thais Borges

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 13:11

Energia eólica (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) declarou de utilidade pública as áreas de terra necessárias à implantação da linha de transmissão de 500 kV, em um despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda. A linha vai conectar as subestações Jacobina Norte, em Jacobina, e Babilônia Centro, em Morro do Chapéu.

Com aproximadamente 73,5 quilômetros de extensão, a linha de transmissão será utilizada para viabilizar o escoamento da energia produzida pelos parques eólicos Jacobina 02, 03, 04 e 05. O empreendimento prevê a conexão das usinas ao sistema elétrico por meio de uma estrutura de circuito duplo e do compartilhamento de instalações de transmissão já utilizadas por outros parques eólicos e usinas fotovoltaicas.

A declaração de utilidade pública foi solicitada pelas empresas responsáveis pelos quatro parques eólicos e tem como finalidade permitir a instituição de servidão administrativa nas propriedades necessárias à implantação da estrutura. O instrumento reconhece o caráter de utilidade pública do empreendimento e contribui para a regularização das áreas afetadas.

De acordo com a documentação apresentada pelas empresas à Aneel, o traçado da linha de transmissão intercepta 92 imóveis, incluindo oito estradas vicinais. Até o momento da solicitação, feita em setembro deste ano, 84 imóveis tinham sido negociados, com cinco casos judiciais em andamento, todos com imissão na posse, segundo as requerentes. As empresas informaram ter alcançado 94% de acordos amigáveis.

A instituição da servidão administrativa poderá ocorrer por meio de contratos particulares e escrituras públicas de uso e passagem. Segundo as empresas, os valores oferecidos aos proprietários como indenização pela passagem da linha foram calculados a partir de avaliações técnicas, vistorias presenciais e pesquisas de mercado, seguindo normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A declaração de utilidade pública não determina, por si só, que a instituição da servidão ocorra judicialmente. Conforme a justificativa apresentada pelas requerentes, a medida busca respaldar legalmente o empreendimento e resguardar os direitos dos proprietários e de terceiros.

Escoamento de energia

Na solicitação encaminhada à agência reguladora, as empresas afirmaram que a linha de transmissão é necessária para viabilizar o escoamento da energia do Complexo Eólico Jacobina, voltado ao Ambiente de Contratação Livre (ACL), no qual consumidores podem negociar o fornecimento de energia diretamente com comercializadores e geradores.