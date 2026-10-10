Linhas de ônibus voltam a operar no subsolo da Estação da Lapa neste sábado (10); veja quais

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Fernanda Varela
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 07:46
Os passageiros que utilizam a Estação da Lapa, em Salvador, devem ficar atentos às mudanças no embarque a partir deste sábado (10). Onze linhas de ônibus que estavam funcionando provisoriamente no térreo do terminal voltaram à Plataforma G, no subsolo, após a conclusão de uma etapa das obras de recuperação do piso.
A alteração foi anunciada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) na sexta-feira (9). Durante a execução dos serviços, os ônibus haviam sido transferidos para as plataformas A e C, medida adotada para permitir a realização das intervenções na área subterrânea.
Estação da Lapa
Com a liberação do espaço, as seguintes linhas retomam o atendimento na Plataforma G:
- 0708 – Nordeste
- 0417 – IAPI
- 0420 – Pau Miúdo
- 0403 – Caixa D'Água
- 0224 – Uruguai
- 0720 – Vila Rui Barbosa
- 0216 – Ribeira
- 0208 – Massaranduba
- 0122 – Barroquinha
- 0332 – Fazenda Grande
- 0152 – Garcia/Barbalho
A recuperação do piso foi realizada pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop).
Segundo a Semob, agentes da secretaria e funcionários das concessionárias permanecem na estação para orientar os passageiros e acompanhar o retorno das operações ao subsolo.