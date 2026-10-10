TRANSPORTE

Linhas de ônibus voltam a operar no subsolo da Estação da Lapa neste sábado (10); veja quais

Onze linhas retornam à Plataforma G após conclusão de etapa das obras de recuperação do piso subterrâneo do terminal, em Salvador

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 07:46

Estação da Lapa Crédito: Divulgação/Semob

Os passageiros que utilizam a Estação da Lapa, em Salvador, devem ficar atentos às mudanças no embarque a partir deste sábado (10). Onze linhas de ônibus que estavam funcionando provisoriamente no térreo do terminal voltaram à Plataforma G, no subsolo, após a conclusão de uma etapa das obras de recuperação do piso.

A alteração foi anunciada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) na sexta-feira (9). Durante a execução dos serviços, os ônibus haviam sido transferidos para as plataformas A e C, medida adotada para permitir a realização das intervenções na área subterrânea.

Estação da Lapa 1 de 16

Com a liberação do espaço, as seguintes linhas retomam o atendimento na Plataforma G:

- 0708 – Nordeste

- 0417 – IAPI

- 0420 – Pau Miúdo

- 0403 – Caixa D'Água

- 0224 – Uruguai

- 0720 – Vila Rui Barbosa

- 0216 – Ribeira

- 0208 – Massaranduba

- 0122 – Barroquinha

- 0332 – Fazenda Grande

- 0152 – Garcia/Barbalho

A recuperação do piso foi realizada pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop).