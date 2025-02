VEJA RESULTADO

Liquida Salvador: moradores de Sussuarana, Itapuã e Dias D'Ávila faturam carros zero

Campanha, realizada entre os dias 31 de janeiro e 8 de fevereiro, contou com a participação de mais de seis mil pontos de venda

Uma moradora do bairro de Sussuarana, em Salvador, ganhou um GWM Haval H6 HEV zero quilômetro, sorteado pela CDL Salvador durante a 27ª edição da campanha “Liquida Salvador”. O evento, que marcou o encerramento da ação promocional, também premiou outros dois participantes com veículos Renault Kwid ZEN 0km: um morador de Dias Dávila, na Região Metropolitana de Salvador, e uma do bairro de Itapuã, na capital baiana. >

A campanha, realizada entre os dias 31 de janeiro e 8 de fevereiro, contou com a participação de mais de seis mil pontos de venda, incluindo lojas de rua e shoppings de Salvador e Região Metropolitana. A iniciativa foi promovida pela CDL Salvador e teve o patrocínio do Sebrae Bahia, Cielo e Morena GWM, além do apoio da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado.>