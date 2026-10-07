Litoral Norte da Bahia ganha mais uma praia com selo internacional Bandeira Azul

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Millena Marques
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:12
A Praia de Santo Antônio, localizada no município de Mata de São João, no Litoral Norte da Bahia, recebeu, nesta terça-feira (6), o selo Bandeira Azul para a temporada 2026/2027. A certificação foi assinada pela coordenadora nacional do Programa Bandeira Azul, Leana Bernardi.
“Este documento confere a esta praia o direito de hastear a Bandeira Azul como reconhecimento pelos esforços e atividades que vêm sendo realizados pela equipe gestora em prol da recuperação e conservação dos ambientes naturais”, informa a certificação concedida à praia baiana.
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O selo Bandeira Azul é uma certificação ecológica internacional e voluntária concedida a praias, marinas e embarcações de turismo que atendem a rigorosos padrões de qualidade da água, gestão ambiental, segurança, serviços e educação ambiental.
Para a concessão do selo, os locais participantes devem cumprir e comprovar, anualmente, um conjunto rigoroso de critérios relacionados à gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social.
Além de Santo Antônio, outras quatro praias da Bahia receberam o selo: Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe e Viração, ambas na Ilha dos Frades, em Salvador; Praia da Espera, em Itacimirim; e Praia do Paraíso, em Guarajuba, as duas últimas localizadas no município de Camaçari.