Loja de conserto de celulares é assaltada em São Marcos e dono tem prejuízo de quase R$ 50 mil

Um homem roubou 40 celulares de uma loja de consertos no bairro de São Marcos, em Salvador, na última terça-feira (21). O criminoso estava armado e usava um capacete. As imagens foram captadas pelas câmeras de segurança do local. Segundo o proprietário da loja, o prejuízo é de aproximadamente R$ 50 mil.



Em entrevista à TV Bahia, o comerciante contou que o crime ocorreu no início da manhã. O assaltante levou os funcionários para os fundos da loja e ordenou que colocassem os celulares na bolsa. A ação durou cerca de 10 minutos. O comerciante registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil. O assalto aconteceu três dias após uma tentativa de arrombamento no local.