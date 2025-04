NO CENTRO DE CONVENÇÕES

Lore Improta e Fernando Torquatto estão na programação do Bahia Connect; evento começa quinta (10)

Iniciativa contará com mais de 50 palestrantes, divididos em quatro arenas de apresentações; veja como participar

Monique Lobo

Publicado em 9 de abril de 2025 às 20:09

Lore Improta e Fernando Torquatto Crédito: Divulgação

Evento gratuito do Senac Bahia, principal agente de educação profissional voltado para o comércio de bens, serviços e turismo do país, o Bahia Connect anunciou mais duas atrações de peso na programação, que acontece de quinta (10) a sábado (12), no Centro de Convenções de Salvador. >

A comunicadora, empresária e dançarina baiana, Lore Improta, vai participar na sexta (11), às 18h. Já Fernando Torquatto, um dos nomes da beleza no Brasil, vai fazer sua palestra na quinta, às 13h30. >

Com palestras, oficinas e workshops que certificarão os participantes, o Bahia Connect vai trazer oportunidades de networking, experiências imersivas e a presença de palestrantes dos mais diversos setores. As inscrições para o evento podem ser feitas na plataforma Sympla. Mais informações sobre o evento podem ser acessadas no site. >

Ao todo, a iniciativa contará com mais de 50 palestrantes, divididos em quatro arenas de apresentações, além de uma arena para workshops. A expectativa é atrair mais de 10 mil pessoas que terão acesso, durante três dias, a experiências inovadoras nas áreas de beleza, marketing, saúde, gastronomia, gestão, turismo, ESG, moda, entre outras. Além disso, estão previstas atividades culturais de entretenimento e mais de 10 espaços temáticos à disposição de empreendedores do segmento, empresas, entusiastas, pesquisadores, professores e comunidade acadêmica estudantil.>

Além dos palestrantes, o evento também conta com uma programação cultural em parceria com o Sesc. Vão ter shows de Adelmo Casé, na sexta, às 19h, e Larissa Luz, no sábado, às 17h.>

Atrações de diversos segmentos >

A arena principal do Bahia Connect vai contar com as presenças de Marcelo Serrado, Luis Justo e Alice Salazar. Ator de carreira consolidada no cenário nacional, Marcelo Serrado transformou um desafio pessoal – o enfrentamento da Síndrome do Pânico, do Burnout e da Ansiedade – em uma luta coletiva. Ele aprensenta sua história na sexta, às 10h15. >

Já o CEO da Rock World - empresa produtora do Rock in Rio, The Town e Lollapalooza BR-, Luis Justo irá fazer sua palestra na quinta, às 17h. Especialista em maquiagem, pioneira no Brasil no segmento de beleza e negócios na internet, Alice Salazar possui uma marca de maquiagem própria e uma rede de franquias com mais de 40 lojas e fala sobre suas conquistas nos sábado, às 14h45. >

No segmento de turismo, confirmaram presença Marta Poggi, palestrante internacional e consultora especializada em inovação e tendências no turismo (na quinta, às 14h30); João Diamante, chef de Cozinha Fundador e presidente do projeto social Diamantes na Cozinha, que utiliza a gastronomia como ferramenta de transformação social (na sexta, às 11h45); Daniel Turbox, especialista em IA e Automação para o Turismo, com mais de duas décadas de experiência no setor (na sexta, às 15h30); Thiago Akira, desenvolve projetos de planejamento estratégico de marketing, gestão de crise, posicionamento de mercado, mentorias, cursos e workshops (no sábado, às 13h30).>

Em Saúde, Beleza e Moda, as novidades são Raquel Santos, especialista em Saúde, Desenvolvimento e Participação de Adolescentes no UNICEF Brasil, em Salvador (na quinta, às 11h45); Deíse Ramos, especialista em tratamentos para queda de cabelo e reabilitação capilar e idealizadora da marca TratHair Therapy e Clínica Capilar TratHair (no sábado, às 13h30). >

Já na área de Tecnologia, Gestão e Negócios, o Bahia Connect vai contar com Giulia Bordignon, Mestra em engenharia de computação e desenvolvedora sênior backend, sonha impactar vidas de forma positiva com rompimento de barreiras e empoderamento tecnológico, reconstruindo a área tecnológica como um espaço acessível e pertencente a todas as pessoas (quinta, às 14h30); Augusto Aielo, apaixonado por intraempreendedorismo e inovação, é fundador e CEO da Voe Sem Asas, a primeira aceleradora de intraempreendedorismo da América Latina, que impulsiona grandes empresas na construção de uma cultura mais empreendedora e digital junto de seus colaboradores (quinta, às 11h45).>

Para falar sobre ESG e Gestão Educacional, Andrea Filatro é autora de vários livros, entre os quais se destacam Design thinking na educação, Metodologias inov-ativas na educação, Learning analytics, DI 4.0: Inovação na educação corporativa, Novos produtos e serviços na Educação 5.0, Data science na educação, Design instrucional para professores e Transformação digital na educação (quinta, às 14h30); Janine Rodrigues, especialista em diversidade, letramento racial, relações étnico-raciais e antirracismo (sábado, às 13h30).>

Entre outros nomes já divulgados, estão Augusto Cruz, advogado, professor, escritor; Denilson Shikako, fundador da Fábrica de Criatividade; Thuinie Daros, diretora de Planejamento Acadêmico na Vitru Educação; Débora Garofalo, professora especialista em Língua Portuguesa; Tita Legarra, publicitária, atriz e Chief Happiness Officer.>

A programação completa pode ser acessada no site do projeto. >