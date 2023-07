Lore Improta é madrinha do programa de transplante do Martagão Gesteira

“É bom fazer o bem” é o tema da próxima edição do McDia Feliz 2023, que tem como madrinha a apresentadora Lore Improta. A ação para manter o programa de Transplante de Medula Óssea (TMO) do Martagão Gesteira funcionando será em 26 de agosto. Quanto ocorrerá o Dia D e todo o valor arrecadado nos restaurantes de Salvador e Região Metropolitana será revertido para a continuidade do programa do hospital.



“Essa iniciativa do Martagão tem permitido que os filhos dessas famílias que precisavam de transplante de medula óssea não tivessem que se deslocar para outros estados, em busca do tratamento. O Hospital é o único do estado a oferecer esse tipo de serviço para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, pelo SUS. Esperamos que muitos outros pacientes possam ser atendidos pelo programa”, ressalta o diretor médico da instituição, Samir Nahass.