JUSTIÇA

Loteamento Busca Vida é alvo de ação do MP por se apropriar de lagoa pública

Ministério Público pede recuperação ambiental da Lagoa Busca Vida, em Camaçari, e proibição de novas intervenções sem autorização

Thais Borges

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14:20

Praia de Busca Vida Crédito: Divulgação

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) acionou a Justiça, na última quarta-feira (18), uma ação civil pública contra o Loteamento Busca Vida e a empresa Cosema – Consultoria em Segurança do Meio Ambiente Ltda. por intervenções ambientais consideradas irregulares na Lagoa Busca Vida, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com o promotor de Justiça Luciano Pitta, responsável pela ação, a entidade que administra o loteamento teria assumido indevidamente o controle de um corpo hídrico público, tratando a lagoa como propriedade particular. Entre as intervenções apontadas estão escavações, desassoreamento, remoção de vegetação e descarte de sedimentos em Área de Preservação Permanente (APP), sem a autorização ambiental necessária. A lagoa faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) Joanes–Ipitanga e está situada em uma Zona de Vida Silvestre.

Praias de Camaçari 1 de 13

A investigação conduzida pela 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari identificou o uso de escavadeiras anfíbias para remover macrófitas, revolver o solo e realizar o desassoreamento em aproximadamente 63 mil metros quadrados da superfície da lagoa. Os trabalhos também teriam provocado o acúmulo de materiais retirados nas margens e o despejo de areia, barro avermelhado e brita no corpo hídrico.

Conforme a ação, os responsáveis não apresentaram autorização do órgão ambiental competente para a realização das intervenções mecanizadas entre as Glebas 29 e 41. Além disso, a declaração referente à intervenção em Área de Preservação Permanente só teria sido emitida depois que grande parte dos serviços já havia sido realizada.

O MP também argumenta que documentos municipais e registros imobiliários caracterizam o empreendimento Busca Vida como um loteamento, e não como um condomínio. Dessa forma, a associação responsável por sua administração não teria competência para autorizar intervenções na lagoa, nas áreas de preservação permanente ou nos espaços públicos existentes na região. O órgão ressalta ainda que a justificativa de manejo ambiental não elimina a necessidade de licenciamento e fiscalização prévios, sobretudo em uma área submetida a diferentes níveis de proteção ambiental.

Proibição

Na ação, o Ministério Público solicita à Justiça, em caráter de urgência, que os responsáveis sejam impedidos de realizar novas intervenções mecanizadas na lagoa e em suas margens sem autorização ambiental prévia. O pedido também inclui a proibição do descarte de sedimentos, biomassa, areia, barro, brita e outros materiais no corpo hídrico ou em suas margens.

Entre as medidas requeridas estão a adoção imediata de ações para conter sedimentos, a elaboração de um diagnóstico ambiental completo da lagoa no prazo de até 60 dias e a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em até 90 dias.

O MP pede ainda que seja realizado o monitoramento trimestral da qualidade da água e dos sedimentos por, no mínimo, dois anos. A ação prevê também a aplicação de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento das obrigações determinadas pela Justiça.