Lula vem a ato de Bicentenário da Independência em Salvador

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo prevê compromissos públicos na Bahia. A previsão é de ele chegar em Salvador às 8h30 e, às 9h, participar da cerimônia de obliteração de selos comemorativos do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia.



O dia 2 de julho celebra a independência do Brasil na Bahia. A data em que as batalhas iniciadas em fevereiro de 1822 chegaram ao fim e as tropas portuguesas foram expulsas do Estado, consolidando o fim do domínio de Portugal, em 1823, ou seja, há 200 anos.