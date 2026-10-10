MAUS-TRATOS?

Macaco de Marcell Moraes: causa da morte é mistério; temperatura do animal chegou a 42 °C

Alcebíades vivia em jaula nos fundos de uma casa e morreu após ser capturado em condomínio de luxo na Paralela

Bruno Wendel

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 11:45

Morte de macaco-prego de ex-deputado provoca confusão e termina com vidraça quebrada em condomínio Crédito: Reprodução

A causa da morte do macaco-prego Alcebíades, também conhecido como Bill, ainda não foi esclarecida. O animal morreu após ser capturado na última segunda-feira (5), no condomínio Alphaville 2, na Avenida Paralela, em Salvador. Durante a fuga, o primata bebeu álcool, invadiu o quarto de uma recém-nascida e atacou moradores. Antes de protagonizar a confusão no condomínio, Alcebíades era mantido em cativeiro pelo tutor, o ex-deputado Marcell Moraes, que costumava chamar o animal de “filho” e o exibia nas redes sociais.

Macaco-prego de Marcell Moraes vivia em cativeiro, dizem vizinhos 1 de 13

Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), o macaco-prego chegou desacordado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), com lesões no rosto e na língua, temperatura corporal de 42 °C e frequência cardíaca superior a 170 batimentos por minuto. De acordo com relatos de moradores e vídeos compartilhados nas redes sociais, o animal ingeriu cerveja, detergente, água sanitária entre outros produtos. Os veterinários levantaram a suspeita de exposição a substâncias tóxicas. No entanto, a hipótese ainda não havia sido confirmada. Exames complementares devem ajudar a determinar a causa da morte.

Segundo o relato de um morador, o macaco passava a maior parte do dia preso em uma jaula de aproximadamente 1,90 metro por 80 centímetros, instalada no deck da piscina, nos fundos de uma casa. Antes disso, ficava confinado em um quarto do imóvel. O morador também relatou que o animal danificava o cômodo e fugia com frequência. Relatos sobre o caso incluem ainda episódios em que Marcell teria ficado nu na varanda da residência.

Na segunda-feira (5), a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) foi acionada após o macaco invadir residências e apresentar comportamento agressivo. Conforme os relatos, ele quebrou um box de vidro, entrou em um quarto onde havia uma recém-nascida de cinco dias e teria ferido moradores. Uma residente afirmou que as invasões eram recorrentes, e a Coppa já havia recebido outros chamados relacionados às fugas. As buscas começaram por volta das 11h e terminaram horas depois.