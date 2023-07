Um homem de 24 anos, que não teve o nome revelado, é procurado pela polícia por ser suspeito de espancar seu próprio filho, uma criança de de 2 anos, na cidade de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador. Ele teria filmado as agressões e enviado as imagens para a mãe do menino, que não vivia com o suspeito.



Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), na manhã da última quinta-feira (29) policiais militares da 10ª CIPM, com apoio do Conselho Tutelar, foram acionados para averiguar denúncia de que um pai estaria agredindo seu filho de 2 anos, na Rua Quitéria Nova, em Madre de Deus.