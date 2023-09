Mãe e filho pulam do 4° andar para fugir de ataque a tiros na Bahia

Uma mulher e o filho, um adolescente de 13 anos, pularam da janela do 4° andar de um prédio para fugir de um ataque a tiros. em Feira de Santana. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (13), no condomínio Parque dos Coqueiros, no bairro Asa Branca.



A Polícia Civil informou à TV Bahia que dois homens armados e encapuzados invadiram o apartamento da família em busca do companheiro da mulher. Os suspeitos fizeram disparos, mas não encontraram o alvo no imóvel.